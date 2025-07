"The Social Network 2": Nadchodzi nowe pokolenie – aktorzy z "Anory" i "The Bear" w rolach głównych 0

Aktorzy nie otrzymali jeszcze oficjalnych ofert, ale odbyli już spotkania z reżyserem, który przygotowuje obsadę i budżet do zatwierdzenia przez Sony Pictures. Nowy film, który nie będzie bezpośrednią kontynuacją obrazu Davida Finchera z 2010 roku, ma skupić się na wpływie Facebooka w latach 2020–2024 — m.in. na dezinformacji, zagrożeniach dla zdrowia psychicznego młodzieży i roli platformy w ataku na Kapitol z 6 stycznia.

Madison miałaby wcielić się w Frances Haugen, sygnalistkę, która ujawniła wewnętrzne dokumenty Facebooka. Z kolei White typowany jest do roli Jeffa Horwitza, dziennikarza Wall Street Journal odpowiedzialnego za serię śledztw The Facebook Files z 2021 roku. To właśnie jego praca dziennikarska stanowić ma podstawę scenariusza.

The Social Network 2 powstaje pod skrzydłami Sony Pictures, a za produkcję odpowiadają Sorkin, Stuart Besser, Peter Rice i Todd Black. Studio nie komentuje na razie obsady ani stanu prac nad filmem. Nadal nie wiadomo, kto zagra Marka Zuckerberga — nie jest też pewne, czy do roli powróci Jesse Eisenberg.

Źrodło: Deadline