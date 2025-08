Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Reżyser "Minari" stanie za kamerą prequelu "Ocean's Eleven" 0

Wygląda na to, że projekt będący prequelem filmu Ocean's Eleven: Ryzykowna gra wciąż jest żywy. Co więcej – produkcja wreszcie znalazła reżysera. I to nie byle jakiego!

Wczytywanie... "Minari"

Jak donosi portal "Deadline", za kamerą filmu miałby stanąć Lee Isaac Chung, czyli twórca świetnie przyjętego filmu Minari, który w 2021 roku zdobył siedem nominacji do Oscara (w tym dla najlepszego filmu oraz reżysera). Jedną z nich udało mu się nawet zamienić na statuetkę, która powędrowała do Yuh Jung Youn za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą.

W ostatnim czasie Lee Isaac Chung coraz częściej romansuje jednak z Hollywood. W ubiegłym roku na ekranach kin mogliśmy oglądać kontynuację klasyka kina katastroficznego, czyli Twisters, natomiast w tym premierę miał serial Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków, gdzie koreański filmowiec miał okazję nakręcić jeden z odcinków. Teraz zajmie się kolejną znaną franczyzą.

Szczegóły fabuły nie są jeszcze znane, ale wiadomo, że scenariusz filmu napisze Carrie Solomon. Zagadką jest też obsada aktorska – jakiś czas temu z projektem związana była Margot Robbie, jednak teraz nie wiadomo, czy gwiazda kina nadal jest na pokładzie. Wiadomo natomiast, że LuckyChap, czyli firma aktorki, wciąż figuruje jako producent.

Nowy film ma być prequelem i według wcześniejszych doniesień zostanie osadzony w latach 60., co może sugerować powrót do klimatu oryginalnego Ocean's 11 z Frankiem Sinatrą i Deanem Martinem. Co myślicie o tym projekcie?

Źrodło: Deadline