Scenarzysta "Peaky Blinders" napisze nowy film o Jamesie Bondzie 0

Jak poinformował serwis "Deadline", za scenariusz Bonda 26 odpowiadać będzie uznany brytyjski scenarzysta – Steven Knight.

Wczytywanie... "Peaky Blinders"

Steven Knight to człowiek, którego raczej nie trzeba przedstawiać nikomu. Jest on bowiem twórcą takich hitowych serii, jak Peaky Blinders czy Tabu. W 2004 roku zdobył natomiast jedyną, jak do tej pory nominację do Oscara za scenariusz do filmu Niewidoczni. Inne głośne tytuły w jego filmografii to chociażby Wschodnie obietnice, Locke (pełnił także funkcję reżysera), Ugotowany czy Maria Callas.

"Deadline" podał także informację, że Steven Knight miał okazję spotkać się nie tak dawno z Denisem Villeneuve'em, który oficjalnie objął stanowisko reżysera nowego Bonda. To właśnie kanadyjski filmowiec miał zatwierdzić jego udział w projekcie.

Tym samym Amazon i MGM wykonali kolejny ważny ruch w kontekście realizacji Bonda 26. Po wyborze reżysera oraz producentów, przyszła pora na scenarzystę. Teraz wszyscy czekamy na kolejne nazwisko, które chyba każdy fan kina wyczekuje. Mowa oczywiście o odtwórcy roli Agenta 007.

Jak oceniacie wybór Stevena Knighta?

Źrodło: Deadline