Gwiazda uniwersum "Bridgertonów" marzy o roli ikonicznego bohatera w serialu o Harrym Potterze 0

HBO cały czas prowadzi castingi do serialowej wersji przygód Harry’ego Pottera. Swój akces zgłasza natomiast młody gwiazdor znany fanom unwiersum Bridgertonów, czyli Corey Mylchreest! O kogo chodzi?

Wczytywanie... "Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów"

Corey Mylchreest, czyli aktor znany z roli młodego króla Jerzego III w serialu Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów, w rozmowie z magazynem "Empire" zdradził, że jego marzeniem jest wcielenie się w Syriusza Blacka, czyli jedną z najbardziej pamiętnych postaci literackiego uniwersum J.K. Rowling.

W książkach o Harrym Potterze wszyscy dorośli są o wiele młodsi niż w filmie. To byłoby marzeniem zagrać Syriusza Blacka. Jednak oznaczałoby to wejście w buty Gary’ego Oldmana, a nie jestem pewien, czy chciałbym to zrobić w najbliższym czasie. Byłoby to jednak niesamowite. Jego łuk narracyjny jest taki tragiczny.

powiedział młody aktor

Ze słów Mylchreest wynika, że jest on wielkim fanem świata wykreowanego przez J.K. Rowling. Co więcej, korzysta nawet z popularnej wśród fanów strony "Pottermore" i posiada swojego patronusa:

Naprawdę rozumiem ten świat. Jestem fanem Harry’ego Pottera. Jestem w Gryffindorze, według "Pottermore", chociaż bardzo chciałbym być w Ravenclaw. Moim patronusem jest czarny łabędź.

Wydaje się, że na ten moment HBO nie szuka aktora, który zagra postać Syriusza Blacka. Patrząc jednak na to, jak wielkim fanem cyklu jest Mylchreest, można spodziewać się, że on sam będzie o ową rolę się ubiegał, kiedy przyjdzie na to odpowiedni moment. Co myślicie o ewentualnym tym wyborze młodego gwiazdora uniwersum "Bridgertonów"?

Źrodło: Empire