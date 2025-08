Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Mark Ruffalo i Michael Mando dołączają do obsady "Spider-Man: Brand New Day" 0

Sony Pictures odsłoniło kolejne karty związane z produkcją Spider-Man: Brand New Day. Po wczorajszym teaserze nowego kostiumy Człowieka Pająka, przyszła kolei na potwierdzenie dwóch nowych członków obsady aktorskiej.

Jak informuje "The Hollywood Reporter", do obsady dołączają Mark Ruffalo, który ponownie wcieli się w Bruce’a Bannera/Hulka oraz Michael Mando, powracający jako Mac Gargan, znany również jako Skorpion.

Warto przypomnieć, że nazwiska obu aktorów krążyły w nieoficjalnych doniesieniach od dłuższego czasu, jednak według "The Hollywood Reporter", angaż Ruffalo został sfinalizowany dopiero po zatwierdzeniu finalnej wersji scenariusza. Natomiast, jeśli chodzi o Mando będzie to pierwsza od ośmiu lat okazja do rozwinięcia wątku Skorpiona, czyli postaci zaledwie zasygnalizowanej w Spider-Man: Homecoming.

W filmie powróci oczywiście Tom Holland w tytułowej roli, a Jon Bernthal po raz pierwszy oficjalnie przeniesie postać Punishera z seriali Marvela na wielki ekran MCU. Za reżyserię odpowiada Destin Daniel Cretton, a scenariusz przygotowali Chris McKenna i Erik Sommers.

Premiera filmu zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter