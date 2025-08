Warto jednak przypomnieć, że w ostatnich latach Tom Holland zrobił sobie przerwę od wielkiego ekranu. Tak naprawdę w ostatnim czasie można go było zobaczyć w miniserialu W tłumie od Apple TV+ oraz na deskach teatru, gdzie występował w spektaklu "Romea i Julii". Ostatnim jego filmem kinowym było Uncharted, które premierowało się w 2022 roku.

Tom Holland, jednak wraca w chwale i już w 2026 roku zobaczymy go w dwóch wielkich produkcjach – Odyseja i Spider-Man: Brand New Day. Oto, jak swoją przerwę od aktorstwa skomentował sam zainteresowany:

Ostatnio nazwisko Hollanda dosyć mocno przewijało się w medialnych doniesieniach, jakoby był on przymierzany do roli Jamesa Bonda. Amazon MGM, które po przejęciu kontroli kreatywnej nad serią przygotowuje grunt pod nowe otwarcie dla agenta 007 i ma rozważać odtwórcę Spider-Mana, jako możliwego następcę Daniela Craiga. Plotki podsyca postać Amy Pascal, która jest nie tylko producentką filmów o Człowieku Pająku, ale także współproducentką Bonda 26.

Oto, jak Holland odpowiedział na pytanie dotyczące plotek o roli Agenta Jej Królewskiej Mości w programie Gordona Ramsaya, z którym miał okazję porozmawiać :

Na razie to tylko spekulacje, ograniczmy je do minimum. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Chodzi o to, że dla każdego młodego brytyjskiego aktora to absolutny szczyt kariery. Już teraz uważam się za najszczęśliwszego gościa na świecie, wiesz? Nie mogłem marzyć o takiej karierze.