Czy Chris Columbus wyreżyseruje "Gremliny 3"?

Najprawdopodobniej kultowa seria "Gremliny" doczeka się kontynuacji. Jak ujawnił niedawno Zach Galligan, gwiazda oryginalnego filmu z 1984 roku, Warner Bros. Pictures chce ruszyć z pracami nad trzecią odsłoną cyklu.

Projekt znajduje się obecnie na etapie oczekiwania na zielone światło od producenta wykonawczego, czyli Stevena Spielberga. Nowe informacje opublikowane przez serwis "The InSneider" wskazują na to, że scenariusz do Gremlinów 3 napisał sam Chris Columbus, czyli autor oryginalnego scenariusza pierwszej części. A to nie koniec intrygujących doniesień. Filmowiec mający na swoim koncie takie kultowe produkcje, jak Kevin sam w domu, Pani Doubtfire czy dwie pierwsze części Harry’ego Pottera, może stanąc za kamerą wyczekiwanego sequela Gremlinów.

Według pierwszych przecieków film ma zostać zrealizowany w duchu oryginałów, z wykorzystaniem praktycznych efektów i animatroniki zamiast komputerowego CGI. Doniesienia te potwierdza również serwis "World of Reel", który podkreśla, że projekt nie jest tylko plotką i ma być częścią większego ogłoszenia programowego, jakie szykuje Warner Bros. Discovery.

Wydaje się, że po sukcesie Beetlejuice Beetlejuice Warner Bros. chce postawić na tak zwane "legacy sequels", czyli nowe filmy rozwijające klasyczne tytuły sprzed dekad. Na ten moment oprócz Gremlinów 3 trwają także prace nad kontynuacją filmu Totalna magia z 1998 roku.

Źrodło: The InSneider / World of Reel