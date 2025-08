Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

MCU rozszerza listę złoczyńców w "Spider-Man: Brand New" 0

Pojawiły się kolejne, nieoficjalne jeszcze, doniesienia o dalszym poszerzaniu grona antagonistów w filmie Spider-Man: Brand New. Poznajcie czterech kolejnych złoli, którzy staną w szranki z Człowiekiem Pająkiem!

Po niedawnym ogłoszeniu, że do obsady filmu Spider-Man: Brand New dołączyli Michael Mando (Skorpion) oraz Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk) – o czym informowaliśmy Was TUTAJ – pojawiły się kolejne doniesienia o powiększaniu się listy postaci, które pojawią się na ekranie.

Według branżowego informatora Daniela Richtmana, w filmie mają pojawić się również Tombstone, Tarantula, Boomerang oraz Ramrod. Ten ostatni może być dla wielu widzów zaskoczeniem, bowiem Ramrod zadebiutował w komiksie "Daredevil #103" z 1973 roku, jako cyborg powstały z ciała robotnika budowlanego, którego przekształcono po wypadku w półmaszynę na usługach złoczyńców. Jego obecność może sugerować większy udział w historii Punishera, w którego wciela się ponownie Jon Bernthal.

Szczegóły fabuły są nadal owiane tajemnicą, jednak wiele wskazuje na to, że Spider-Man: Brand New podejmie wątki znane z kontrowersyjnego runu komiksowego o tym samym tytule. W tamtej wersji Peter Parker zawarł układ z Mephisto, który wymazał jego małżeństwo z Mary Jane i przywrócił jego tajną tożsamość. Seria była punktem zwrotnym, który otworzył drogę do licznych nowych bohaterów i wrogów, jak Mister Negative, Jackpot, Menace czy Carlie Cooper. Patrząc na dotychczasowe spekulacje, nie jest wykluczone, że część z nich również pojawi się w filmie.

W obsadzie obok Toma Hollanda i wspomnianych powyżej aktorów, znajdują się też Zendaya, Sadie Sink i Liza Colón-Zayas. Reżyserią zajmuje się Destin Daniel Cretton, który dla Marvel Studios nakręcił już Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni.

Premiera Spider-Man: Brand New Day zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku.

Źrodło: comicbookmovie.com