ZWIASTUN: Dokument "MegaDoc" odsłania kulisy produkcji "Megalopolis" Francisa Forda Coppoli 0

W sieci zadebiutował teaserowy zwiastun filmu dokumentalnego MegaDoc, który przybliży nam proces tworzenia filmu Megalopolis, który okazał się być spektakularną katastrofą na niemalże każdej płaszczyźnie.

Wczytywanie... "Megalopolis"

Francis Ford Coppola wyłożył z własnej kieszeni 120 milionów dolarów na realizację Megalopolis – autorskiego sci-fi, nad którym pracował od lat 70. Mimo gwiazdorskiej obsady i nazwiska, które zna każdy student szkoły filmowej, film okazał się finansową porażką, zarabiając zaledwie 14 milionów dolarów. Teraz światło dzienne ujrzał teaserowy zwiastun dokumentu, który może na nowo rozbudzić zainteresowanie kontrowersyjnym projektem.

Produkcja MegaDoc to dzieło Mike'a Figgisa, reżysera Zostawić Las Vegas, za które był nominowany do Oscara. Twórca miał nieograniczony dostęp do planu zdjęciowego Megalopolis, archiwalnych prób czy materiałów zza kulis. Poniżej możecie zobaczyć namiastkę tego, co czeka nas w pełnym filmie dokumentalnym.

Oto teaser:

Światowa premiera MegaDoc została zaplanowana na Festiwal Filmowy w Wenecji. Następnie film ma trafić do kin jesienią za pośrednictwem dystrybutora Utopia (firma należąca do rodziny Coppoli).

Źrodło: UTOPIA