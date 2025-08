Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Od góry do dołu" z Denzelem Washingtonem doczekało się zwiastuna! 0

W nowej wersji opowieści Denzel Washington wciela się w rolę nowojorskiego magnata muzycznego, którego życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy ktoś z jego otoczenia zostaje porwany i wystosowane zostaje żądanie okupu. To fabularny punkt wyjścia, który bezpośrednio nawiązuje do japońskiego oryginału, inspirowanego powieścią "King’s Ransom" autorstwa Eda McBaina.

W obsadzie są również A$AP Rocky, Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, Dean Winters, John Douglas Thompson oraz Ice Spice.

Od góry do dołu miał swoją światową premierę poza konkursem na Festiwalu Filmowym w Cannes 2025, dokładnie 36 lat po debiucie Spike’a Lee na Lazurowym Wybrzeżu z Rób co należy. Jego najnowsze dzieło trafi do kin 15 sierpnia, a zaledwie trzy tygodnie później, 5 września, zadebiutuje na platformie Apple TV+.

Źrodło: A24