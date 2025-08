Chalamet i Mangold ponownie razem? Trwają rozmowy w sprawie thrillera "High Side" 0

Jak donosi portal "Deadline", na horyzoncie pojawił się kolejny projekt, który może ponownie połączyć siły Timothée’ego Chalameta i reżysera Jamesa Mangolda. Jest nim thriller kryminalny zatytułowany "High Side".

Scenariusz "High Side" oparty jest na niepublikowanym opowiadaniu autorstwa Jaime Oliveiry i aktualnie oferowany jest w pakiecie, który wzbudził niemałe zainteresowanie wśród hollywoodzkich studiów. Według "Deadline", trwa zażarta licytacja o prawa do produkcji i rzekomo to 20th Century Studios jako jednym z głównych faworytów.

Fabuła koncentruje się na Billym, niegdyś utalentowanym zawodniku MotoGP, którego karierę przerwał dramatyczny wypadek i trudna sytuacja rodzinna. Obecnie prowadzi warsztat i opiekuje się uzależnionym ojcem. Spokój burzy powrót jego brata Cole’a, poszukiwanego przez FBI. Mężczyzna proponuje Billy’emu udział w serii napadów na banki z wykorzystaniem motocykli wyścigowych, których kulminacją ma być skok zaplanowany podczas wielkiej parady motocyklowej. Tropem braci rusza agent FBI, mający wobec nich osobisty rachunek do wyrównania.

Co prawda projekt jeszcze nie trafił do oficjalnej produkcji, spekuluje się, że może to być kolejny film Timothée'ego Chalameta. Za kamerą miałby natomiast stanąć James Mangold. Ich poprzednia współpraca przy biografii Boba Dylana zatytułowana Kompletnie nieznany zaowocowała ośmioma nominacjami do Oscara, w tym dla najlepszego reżysera oraz aktora pierwszoplanowego.

Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekanie na dalszy rozwój wydarzeń. Projekt na pewego zapowiada się intrygująco, a jeśli dojdą do tego jeszcze angaże Timothée’ego Chalameta i Jamesa Mangolda, to będzie można uznać "High Side" za jeden z najciekawiej zapowiadających się thrillerów.

Źrodło: Deadline