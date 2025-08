Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Brendan Fraser w zwiastunie japońskiego dramatu "Rental Family" - czy to film z oscarowym potencjałem? 0

Searchlight Pictures opublikowało pierwszy zwiastun Rental Family i ogłosiło datę premiery filmu.

Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu!

Wczytywanie...

Film wyreżyserowała Hikari, japońska reżyserka znana z serialu Awantura. W głównej roli zobaczymy powracającego do aktorskiej formy Brendana Frasera. Po oscarowym sukcesie Wieloryba, aktor wciela się tym razem w podstarzałego amerykańskiego aktora mieszkającego w Tokio, który podejmuje nietypową pracę – zostaje wynajmowanym członkiem rodziny. To inspirowany prawdziwymi usługami rynek w Japonii, w którym aktorzy wynajmowani są do odgrywania bliskich osób w życiu klientów zmagających się z samotnością lub stratą.

Oto zwiastun:

Premiera filmu będzie miała miejsce 21 listopada. Światowy debiut produkcji odbędzie się we wrześniu podczas festiwalu w Toronto (TIFF).

Źrodło: Searchlight Pictures