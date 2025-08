Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Obezwładniajacy strach w kolejnym Maratonie Horrorów w kinie Helios z głośnymi premierami! 0

Piątek 8 sierpnia, środek wakacji, pełnia lata, błogi sielankowy nastrój, idealne warunki na przygodę pełną… OBEZWŁADNIAJĄCEGO STRACHU! Sieć kin Helios zaprasza na kolejny Maraton Horrorów!

Wczytywanie...

W ciągu jednej nocy Helios pokaże cztery horrory, po których jeszcze długo będziecie chcieli zasypiać przy włączonym świetle. Na początek wyczekiwane premiery: ZNIKNIĘCIA i 13 DNI DO WAKACJI! Po chwili przerwy jeszcze dwa filmy. KIEDY GASNĄ ŚWIATŁA sprawi, że poczucie grozy będzie tylko narastać, by osiągnąć szczyt nad ranem, w filmie MARTWE ZŁO: PRZEBUDZENIE. Będzie to wyjątkowa, pełna strachu uczta filmowa.

Start: 08.08.2025, godz. 23.00, Meta: 09.08.2025r. około godz. 6.10

Jesteśmy przekonani, że jeszcze długo po powrocie do domu nie będziecie mogli zasnąć. Czy jesteście na to gotowi?

Więcej informacji na HELIOS.PL

Źrodło: Helios