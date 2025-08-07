Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Witajcie w jego świecie - polski zwiastun "Franza Kafki" nagradzanej Agnieszki Holland 0

Dzisiaj za pośrednictwem dystrybutora Kino Świat prezentujemy polski zwiastun Franza Kafki – najnowszego filmu wielokrotnie nagradzanej Agnieszki Holland. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Franz Kafka – młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, przypominającej dzisiejszą rzeczywistość pracowników wielkich korporacji. Wegetarianin z wyboru – zanim stało się to powszechne. Syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami. Pogrążony w egzystencjalnym kryzysie na długo przed tym, kiedy samotność stała się efektem ubocznym mediów społecznościowych. Niezrozumiany, pełen lęków, uciekał w świat ironii, absurdu i wyobraźni, tworząc dzieła, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku.

W roli tytułowej Idan Weiss.

Oto zwiastun:

Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland zadebiutuje światowo podczas jubileuszowej, 50. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Film znalazł się także w oficjalnej selekcji Konkursu Głównego 73. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastián i zostanie pokazany polskiej publiczności na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie bierze udział w Konkursie Głównym. Franz Kafka znalazł się także w oficjalnej selekcji Konkursu Głównego 73. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastián.

W polskich kinach film będzie dostępny od 24 października 2025 roku.

Źrodło: Kino Świat / materiały prasowe