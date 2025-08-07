Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"K-popowe łowczynie demonów" nowym hitem - animacja ma szansę zostać najchętniej oglądanym filmem Netflixa w historii 1

Siedem tygodni po premierze K-popowe łowczynie demonów nie przestają zadziwiać. Animacja już niebawem może zostać najchętniej oglądanym filmem Netflixa w historii.

Zrealizowana pierwotnie dla Sony Pictures Animation, produkcja została ostatecznie sprzedana do Netflixa pod koniec zeszłego roku. Dziś film znajduje się na 4. miejscu listy najchętniej oglądanych anglojęzycznych filmów w historii serwisu z wynikiem 159 milionów wyświetleń (CVE) i co najważniejsze nie zwalnia tempa!

Według serwisu "What’s On Netflix", tytuł potrzebuje jeszcze 58 milionów wyświetleń w ciągu najbliższych 44 dni, aby prześcignąć rekordzistę z 2021 roku, czyli film Czerwona nota z Dwaynem Johnsonem, Gal Gadot i Ryanem Reynoldsem.

Oczywiście Netflix nie zamierza na tym poprzestawać. Sukces animacji sprawił, że zapowiedziano kontynuacje, rozszerzone uniwersum oraz aktorski remake. Wszystko wskazuje na to, że K-popowe łowczynie demonów staną się za chwilę jedną z kluczowych marek platformy.

Gwiazdy K-popu Rumi, Mira i Zoey w przerwach między koncertami na pełnych stadionach chronią fanów przed nadnaturalnym zagrożeniem, korzystając ze swoich sekretnych mocy jako łowczynie demonów.

Razem muszą stawić czoła ogromnemu zagrożeniu: konkurencyjnemu i nieodparcie czarującemu boysbandowi, złożonemu z demonów pod przebraniem.

Źrodło: What's On Netflix