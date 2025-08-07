Nowa nagroda na jubileuszowym 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 0

o historyczny moment dla polskiego kina. Po raz pierwszy w pięćdziesięcioletniej historii Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni przyznana zostanie specjalna, pozaregulaminowa Nagroda za Najlepsze Efekty Wizualne (VFX) w filmach fabularnych. Decyzja ta odzwierciedla rosnące znaczenie postprodukcji i nowoczesnych technologii w opowiadaniu filmowych historii.

Nagroda została ustanowiona z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Postprodukcji we współpracy z Pomorską Fundacją Filmową w Gdyni, producentem Festiwalu. Wyróżnienie ma na celu uhonorowanie wybitnych osiągnięć, kreatywności i innowacyjności w dziedzinie efektów wizualnych, które coraz częściej stają się nieodłącznym elementem współczesnego języka filmowego – nie tylko w kinie gatunkowym, ale też w produkcjach obyczajowych, historycznych czy artystycznych.

To sygnał, że czas postawić reflektor także na tych, którzy pracują po drugiej stronie kamery, często w cieniu, a ich wkład w sukces artystyczny filmu jest nie do przecenienia – komentują organizatorzy nagrody.

Wręczenie wyróżnienia nastąpi 26 września 2025 roku podczas Młodej Gali jubileuszowego, 50. FPFF.

To nie tylko symboliczny gest, ale i krok milowy dla całej branży – zarówno dla twórców, jak i studiów postprodukcyjnych, które z roku na rok rozwijają się technologicznie i artystycznie, coraz śmielej konkurując z zagranicznymi rynkami.

Wprowadzenie tej nagrody to dowód na to, że polskie kino nie tylko opowiada dobre historie, ale też potrafi je spektakularnie pokazać.

Źrodło: festiwalgdynia.pl