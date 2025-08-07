Rusza nabór zgłoszeń filmów na polskiego kandydata do Oscara 0

Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) ogłasza rozpoczęcie naboru zgłoszeń filmów na potrzeby wyboru polskiego kandydata do 98. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (Oscars®) w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 24 sierpnia 2025 roku.

Wyłonienie polskiego kandydata do Oscara® nastąpi na posiedzeniu Komisji Oscarowej, której członkowie wybierani są m.in. spośród polskich przedstawicieli zawodów filmowych, zgodnie z wymogami Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Skład polskiej Komisji Oscarowej podlega zatwierdzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Dyrektora PISF, a następnie przez Akademię.

Decyzja Komisji Oscarowej w przedmiocie wyboru polskiego kandydata podejmowana jest w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Komisji Oscarowej.

Treść regulaminu Komisji Oscarowej, zawierającego m. in. szczegółowe zasady jej funkcjonowania, zasady naboru zgłoszeń filmów oraz zasady wyboru polskiego kandydata do Oscara®, dostępna jest tutaj. Skład tegorocznej Komisji Oscarowej zostanie opublikowany w późniejszym terminie

Zasady kwalifikacji oraz zgłaszania filmu:

Definicja filmu międzynarodowego

Film międzynarodowy jest definiowany jako film pełnometrażowy (trwający ponad 40 minut), wyprodukowany poza granicami Stanów Zjednoczonych oraz ich terytoriami, zawierający przeważającą (ponad 50%) ścieżkę dialogową w języku innym niż angielski. Dozwolone są pełnometrażowe filmy fabularne, animowane i dokumentalne.

Kryteria:

wybrany film musi mieć premierę w państwie pochodzenia (first release in the country of origin) nie wcześniej niż 1 października 2024 roku i nie później niż 30 września 2025 roku;

pierwsze pokazy publiczne filmu (qualifying theatrical release) muszą trwać minimum siedem kolejnych dni w tym samym kinie komercyjnym, przynosząc dochód producentowi i wyświetlającemu;

film musi być wyświetlany publicznie w formacie 35mm, 70mm lub DCP;

film musi być reklamowany i eksploatowany w ramach premiery kinowej w sposób uznawany za normalny i zwyczajowy w praktykach dystrybucji kinowej filmów fabularnych; nie jest wymagana premiera filmu w Stanach Zjednoczonych;

przed premierą kinową niedopuszczalna jest jakakolwiek nie-kinowa forma wyświetlania lub dystrybucji filmu, w tym w szczególności w telewizji, w ramach PPV/VOD, na DVD/streamingu lub transmisji internetowej;

oryginalna ścieżka dialogowa, jak również gotowy film musi być w przeważającej części w języku innym niż angielski; dokładne napisy w języku angielskim są wymagane;

film musi spełniać także wszystkie inne wymagania kwalifikacyjne dotyczące zasad ubiegania się o Nagrodę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy, które dostępne są pod linkiem Rules & Eligibility | Oscars.org | Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Materiały zgłoszeniowe filmu na potrzeby oceny zgłoszenia przez Komisję Oscarową:

dane produkcyjne filmu: pełna lista obsady i ekipy filmowej pojawiająca się w napisach początkowych i końcowych filmu – w języku angielskim;

biografia i filmografia reżysera – w języku angielskim;

zdjęcie reżysera o wymiarach 1080px W X 1920px H (pionowe) lub 1920px W X 1080px H (poziome);

bezpieczny i chroniony hasłem link do filmu z napisami w języku angielskim (burned-in subtitles);

lista polskich oraz zagranicznych festiwali filmowych, w których film brał udział oraz informacja o ewentualnych nagrodach;

plan promocji międzynarodowej filmu ukierunkowanej na zwiększenie szans na otrzymanie Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (Oscar®) w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy;

materiały weryfikujące wymagany co najmniej 7-dniowy okres wyświetlania filmu w kinie (np. reklamy z premiery kinowej filmu, repertuar kina, materiały graficzne) – jeżeli pokazy już się odbyły.

Uprzejmie informujemy, że oficjalne zgłoszenie filmu wybranego jako polski kandydat do Oscara® do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej musi nastąpić w terminie do dnia 1 października 2025 roku. Zgłoszenia wybranego filmu do Akademii dokonuje producent filmu przy wsparciu PISF.

W związku z powyższym, producent filmu wybranego jako polski kandydat do Oscara® będzie zobowiązany do przedłożenia w dedykowanym systemie elektronicznym Akademii dodatkowych informacji i materiałów, takich jak:

materiały weryfikujące co najmniej 7-dniowy okres wyświetlania filmu w kinie (np. reklamy z premiery kinowej filmu, repertuar kina, materiały graficzne) – jeśli nie zostały dotychczas przedłożone

materiały dotyczące filmu:

plik źródłowy filmu (streaming asset) – szczegółowe wytyczne dla obrazu i dźwięku

plik z napisami zamkniętymi (closed captions) w języku angielskim – szczegółowe wytyczne dla napisów

plik z napisami dialogowymi (subtitles) w języku angielskim – szczegółowe wytyczne dla napisów

pozioma grafika/plakat filmu (key frame for streaming display artwork) – szczegółowe wytyczne dla grafiki/plakatu

w przypadku zakwalifikowania polskiego kandydata do Oscara® na tzw. shortlistę Oscarową – jedna (1) taśma filmowa 35 mm / 70 mm lub kopia DCP filmu (szczegółowe wytyczne dla kopii DCP) – z dokładnymi napisami w języku angielskim.

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi technicznymi wytycznymi Akademii dotyczącymi wymaganych materiałów, które dostępne są tutaj: Awards Submissions | Academy of Motion Picture Arts & Sciences

Zgłoszenie filmu w naborze

W celu zgłoszenia filmu w naborze na polskiego kandydata do 98. edycji Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (Oscar®) w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy, prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego wskazanego w linku poniżej wraz z wymaganymi załącznikami.

PISF — Formularz zgłoszeniowy Oscary 2026

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 24 sierpnia 2025 roku. Po tym terminie link do formularza stanie się nieaktywny, a zgłoszenie filmu będzie niemożliwe.

Wszelkie pytania oraz problemy związane z wypełnieniem oraz przesłaniem formularza prosimy kierować pod adres mailowy: oscary@pisf.pl

Źrodło: pisf