James Gunn napisze i wyreżyseruje kolejną odsłonę "Super Rodziny" 0

Studio Warner Bros. oficjalnie potwierdziło, że James Gunn, reżyser i współszef DC Studios pisze i przygotowuje się do reżyserii kolejnej produkcji osadzonej w ramach tak zwanej – "Super Rodziny".

Informację przekazał dyrektor generalny Warner Bros. Discovery, David Zaslav, podczas ostatniego spotkania z inwestorami. Podkreślił on, że Superman stanowi "początek nowej ery dla DC Studios", a kolejne filmy mają kontynuować tę wyraźnie zarysowaną wizję. Co prawda nie podano oficjalnego tytułu ani szczegółów fabularnych nowego projektu, to James Gunn w rozmowie z "Entertainment Weekly" przyznał, że pracuje nad kolejnym filmem z udziałem Człowieka ze stali, aczkolwiek nie nazwał go wprost kontynuacją.

W zapowiedzianym planie DC Studios na najbliższe lata znajdują się już Supergirl: Woman of Tomorrow oraz Clayface, których premiery zaplanowano na 2026 rok. Trwa także rozwój kolejnego filmu o Wonder Woman, chociaż w tym przypadku data jego premiery pozostaje nieznana.

Superman po czwartym weekendzie wyświetlania może pochwalić się globalnym wynikiem sięgającym 551,2 mln dolarów. W samych Stanach Zjednoczonych zarobił już 316,2 mln, a ostatni weekend przyniósł solidny spadek zaledwie o 44% i kolejne 13,8 mln dolarów wpływów.

Jak myślicie – chodzi o sequel czy może jakiś inny film z Supermanem?

Źrodło: Entertainment Weekly