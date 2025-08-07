Will Smith i Michael Bay w konflikcie! Kto opuścił projekt? 0

Netflixowy projekt "Fast and Loose", długo owiany tajemnicą, w końcu doczekał się aktualizacji – niestety nie takiej, na jaką liczyli fani. Po niemal roku ciszy wokół produkcji, film napotkał poważny kreatywny zakręt – z planu odchodzi Michael Bay, który miał stanąć za kamerą.

Decyzja o odejściu Baya miała być efektem różnic artystycznych z odtwórcą głównej roli, Willem Smithem. Reżyser kultowej serii Bad Boys chciał postawić na dynamiczne kino akcji, podczas gdy Smith naciskał, by nowy film mocniej eksplorował wątki komediowe. Współpraca, która miała być kolejnym rozdziałem po sukcesie ich wspólnych projektów z lat 90., zakończyła się zanim film wszedł na plan.

Fast and Loose zapowiada się jako akcja-komedia z elementami thrillera. Fabuła śledzi losy mężczyzny, który budzi się w Tijuanie bez wspomnień i odkrywa, że prowadził podwójne życie – jako król narkotykowego podziemia i jednocześnie tajny agent CIA. Scenariusz napisali Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner i Eric Pearson, a za produkcję odpowiadają Westbrook Studios (Will Smith) oraz 87North (David Leitch i Kelly McCormick).

Netflix nie traci czasu – trwają już poszukiwania nowego reżysera, aby zachować planowany start zdjęć w październiku.

Źrodło: Deadline