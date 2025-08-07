Josh Brolin odrzucił rolę w "Avatarze" – Nie uwierzysz jaką 0

Choć dziś trudno wyobrazić sobie świat Avatara bez Stephena Langa w roli bezlitosnego pułkownika Quaritcha, niewiele brakowało, by postać tę zagrał… Josh Brolin – znany fanom m.in. jako Thanos z uniwersum Marvela.

W najnowszym odcinku podcastu Happy Sad Confused, Brolin zdradził, że był brany pod uwagę do roli Quaritcha nie tylko w jednym, ale w obu pierwszych filmach z serii Jamesa Camerona. Ostatecznie jednak odmówił udziału w projekcie.

Byłem bardzo szczęśliwy, że to Stephen [Lang] dostał tę rolę. Jest w niej niesamowity. Wszystko potoczyło się dokładnie tak, jak powinno.

wyjawił Josh Brolin

Lang z powodzeniem powrócił jako Quaritch w Avatar: Istota wody z 2022 roku i ponownie wcieli się w tę postać w nadchodzącej części zatytułowanej Avatar: Ogień i popiół, która ma trafić do kin 19 grudnia 2025 roku. Obok niego na ekranie pojawią się m.in. Sam Worthington, Zoe Saldaña, Kate Winslet, Sigourney Weaver i Cliff Curtis.

Czy Brolin żałuje decyzji sprzed lat? Nic na to nie wskazuje – aktor wydaje się pogodzony z losem, a rola Quaritcha wciąż ma się świetnie w rękach Langa.

Źrodło: ComingSoon