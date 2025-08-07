Jubileuszowy 50. FPFF w Gdyni wystartuje z mocnym akcentem. Znamy film otwarcia festiwalu 0

22 września (poniedziałek) o godzinie 19:00 odbędzie się Uroczystość Otwarcia jubileuszowego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz pokaz konkursowego filmu Chopin, Chopin, reżyseria: Michał Kwieciński.

Paryż, 1835 rok. Fryderyk Chopin ma 25 lat i jest ulubieńcem paryskich salonów, arystokracji i króla Francji. Żadne znaczące wydarzenie nie może odbyć się bez jego udziału. Widzimy go podczas nocnych eskapad i afterparty po koncertach. Zazwyczaj pełnego energii, przykrywającego chorobę żartem. Jego życie ucieka, jednak Fryderyk nie zwalnia. Tworzy swoje największe dzieła, czasem na specjalne zamówienie, a jednocześnie z powodów finansowych, udziela lekcji gry na fortepianie. Jest podziwiany przez przyjaciół i uwielbiany przez kobiety. Z czasem jednak odkrywa, że najważniejsza w jego życiu jest muzyka.

Chopin, Chopin jako film otwarcia 50-tego Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni to wielki zaszczyt dla Twórców i całej ekipy. Prezentacja filmu na Gali jest wspaniałym zwieńczeniem trzech lat pracy i uhonorowaniem naszej wspólnej pasji. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy widzów.

wyjawił Michał Kwieciński

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22–27 września 2025 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.

Źrodło: festiwalgdynia.pl