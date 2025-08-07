"Wednesday": Co dalej z Festerem? Aktor komentuje spekulacje o spin-offie 0

Choć postać Wujka Festera, grana przez Freda Armisena, zdobyła ogromną sympatię widzów Wednesday już w pierwszym sezonie, to nadzieje fanów na osobny serial z jego udziałem mogą na razie pozostać niespełnione. Aktor oraz twórcy serialu zabrali głos na temat długo krążących spekulacji o możliwym spin-offie.

W rozmowie Armisen – znany również z Portlandii i SNL – został zapytany o to, czy projekt skupiony na jego bohaterze wciąż jest w planach. Choć nie zdradził zbyt wiele, zasugerował, że temat wciąż krąży w tle:

To wydaje się bardzo organiczne. I to właściwie wszystko, co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o oczekiwania wobec tego projektu. Uwielbiam wcielać się w tę postać, która istnieje w kulturze od tak dawna. To po prostu świetna zabawa. To nie jest teraz naszym priorytetem, bo – jak już wspomnieliśmy – skupiamy się na tym, jak przyspieszyć powrót Wednesday szybciej niż miało to miejsce między sezonami. Właściwie od razu po zakończeniu pracy nad sezonem drugim ruszyliśmy z planowaniem trzeciego. W tej chwili wszystko kręci się wokół Wednesday.

wyjawił Fred Armisen

Oznacza to, że choć spin-off z Festerem nie jest całkowicie wykluczony, to fani na razie muszą uzbroić się w cierpliwość – a przede wszystkim cieszyć się jego obecnością w kolejnych odcinkach Wednesday.

Źrodło: Deadline