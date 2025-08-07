Zdjęcia do "The Batman 2" ruszają! Warner Bros. ujawnia szczegóły 0

Po długim okresie ciszy wokół kontynuacji hitu z 2022 roku, studio Warner Bros. oficjalnie potwierdziło, że zdjęcia do filmu The Batman: Part II rozpoczną się wiosną 2026 roku. Informacja ta znalazła się w liście skierowanym do akcjonariuszy Warner Bros. Discovery.

Wczytywanie...

The Batman II (2027) przygotowuje się do rozpoczęcia zdjęć w przyszłoroczną wiosnę, obok kilku innych projektów w fazie rozwoju” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

To długo wyczekiwana aktualizacja w sprawie sequela, nad którym prace toczą się od kilku lat. Reżyser Matt Reeves wraz ze współscenarzystą Mattsonem Tomlinem niedawno ukończyli scenariusz i przekazali go szefom DC Studios – Jamesowi Gunnowi i Peterowi Safranowi. Produkcja ma rozpocząć się w studiach Warner Bros. Leavesden w Londynie, a film ma trafić na ekrany 1 października 2027 roku.

Co wiemy o "The Batman: Part II"?

Choć szczegóły fabularne są trzymane w ścisłej tajemnicy, wiadomo, że Robert Pattinson powróci jako Bruce Wayne/Batman. Niepotwierdzeni jeszcze oficjalnie, ale spodziewani w obsadzie są także:

– Andy Serkis jako Alfred Pennyworth

– Jeffrey Wright jako komisarz Jim Gordon

– Colin Farrell jako Pingwin (który otrzyma własny spin-off na Max)

Pierwszy film śledził początki kariery Batmana w drugim roku jego działalności jako samozwańczy obrońca Gotham. Bohater próbował rozwikłać serię morderstw popełnianych przez Riddlera (Paul Dano), który atakował najbardziej skorumpowanych ludzi miasta.

Premiera The Batman miała miejsce w marcu 2022 roku i spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem – zarówno ze strony krytyków, jak i widzów. Film zarobił ponad 772 miliony dolarów na całym świecie, a zaledwie miesiąc później Warner Bros. ogłosiło planowaną kontynuację.

Produkcja Matta Reevesa jest częścią tzw. DC Elseworlds – alternatywnej linii wydawniczej i filmowej, która funkcjonuje poza głównym uniwersum budowanym obecnie przez Jamesa Gunna. Oznacza to, że Batman Pattinsona nie będzie krzyżował się z postaciami z nadchodzącego Supermana czy innych projektów DCU.

Źrodło: ComingSoon