Zwiastun "The Paper" zapowiada komediowy spin-off kultowego "Biura" 0

Peacock właśnie zaprezentował pierwszy zwiastun The Paper, nadchodzącego spin-offu Biura, który przenosi humor znany z biura Dunder Mifflin do świata gazet.

Wczytywanie...

Nowy serial opowiada historię małej gazety Toledo Truth Teller, która stara się stać poważnym graczem w branży dziennikarskiej. Zwiastun zapowiada szereg zabawnych, ale i pełnych wyzwań sytuacji, które spotkają zespół redakcyjny, próbujący odnaleźć się w roli dziennikarzy. Ekipa dokumentalna, która śledziła życie pracowników biura w The Office, tym razem przenosi się do gazety, której przyszłość zależy od tego, czy uda się przywrócić ją do życia.

Premiera The Paper zaplanowana jest na 4 września 2025 roku. Wówczas na platformie Peacock pojawią się pierwsze cztery odcinki, a kolejne dwa będą ukazywać się co czwartek do 25 września 2025 roku.

W głównych rolach występują Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key oraz Oscar Nuñez. Gościnnie w serialu pojawią się Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson oraz Nancy Lenehan.

Za produkcję The Paper odpowiadają twórcy Biura, w tym Greg Daniels i Ken Kwapis, co daje nadzieję na równie udane połączenie komedii z satyrą na temat codziennego życia w biurze. Serial z pewnością przyciągnie fanów biurowych perypetii, którzy liczą na kolejną dawkę absurdalnego humoru i zabawnych sytuacji.

Źrodło: FirstShowing