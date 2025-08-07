"Spider-Man 4" z niespodziewanym wzmocnieniem – gwiazda "Wynonna Earp" w MCU! 0

Reżyserią Spider-Man 4 zajmuje się Destin Daniel Cretton, a w głównych rolach zobaczymy ponownie Toma Hollanda jako Petera Parkera/Spider-Mana, Zendayę jako Michelle „MJ” Jones-Watson oraz Jacoba Batalona jako Neda Leedsa.

Na razie nie ujawniono, jaką postać zagra Scrofano, podobnie jak w przypadku innych nowych twarzy w obsadzie – Sadie Sink z Stranger Things i Liza Colón-Zayas z The Bear, których role również pozostają tajemnicą. Jednak to nie koniec niespodzianek: do MCU powrócą Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher oraz Mark Ruffalo jako Bruce Banner/Hulk. Do obsady dołączy również Michael Mando, który ponownie wcieli się w postać Maca Gargana/Scorpiona.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień będzie częścią Fazy 6 MCU i trafi do kin 31 lipca 2026 roku, a później czeka nas Avengers: Doomsday (18 grudnia 2026) oraz Avengers: Secret Wars (17 grudnia 2027). Szczegóły fabuły wciąż są trzymane w tajemnicy, ale z tak imponującą obsadą, z pewnością będzie to jeden z najważniejszych filmów Marvela w nadchodzących latach!

Źrodło: ComingSoon