Dave Bautista dołącza do obsady "Nieśmiertelnego"! Kultowa rola odsłonięta 0

Reboot kultowego Nieśmiertelnego z 1986 roku nabiera coraz bardziej epickich kształtów. Do obsady dołącza właśnie Dave Bautista – aktor znany z roli Draxa w Strażnikach Galaktyki oraz z występów w Diunie.

Według najnowszych doniesień Bautista wcieli się w jednego z najbardziej ikonicznych czarnych charakterów w historii kina fantasy – Kurgana.

W oryginalnym filmie rolę Kurgana grał Clancy Brown. Jego postać – Vitor, nieśmiertelny wojownik o brutalnym usposobieniu – był głównym antagonistą, który przez wieki ścigał innych Nieśmiertelnych, by zdobyć ich moce. Teraz ta rola trafiła w ręce Bautisty, którego warunki fizyczne i charyzma idealnie wpisują się w mroczną legendę Kurgana.

Bautista zagra u boku Henry’ego Cavilla, który wcieli się w głównego bohatera – Connora MacLeoda. W klasycznym filmie tę rolę zagrał Christopher Lambert. Jakby tego było mało, do obsady dołącza także Russell Crowe, który – jak zapowiadają twórcy – ma odegrać kluczową, choć jeszcze nieujawnioną rolę.

Reżyserią filmu zajmuje się Chad Stahelski, który obiecuje nowoczesne podejście do legendy o Nieśmiertelnych, pełne widowiskowych pojedynków i epickiego klimatu. Produkcja powstaje dla Amazon MGM Studios, a prace na planie mają ruszyć już tej jesieni. Premiera planowana jest na 2027 lub 2028 rok.

Choć fabuła nowej wersji Highlandera wciąż owiana jest tajemnicą, jedno jest pewne – z takim składem możemy spodziewać się widowiska na najwyższym poziomie.

Źrodło: Deadline