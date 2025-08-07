Zwiastun "Traumatiki" zapowiada mroczne i hipnotyzujące widowisko grozy 0

Saban Films opublikowało pełny zwiastun Traumatiki – nadchodzącego horroru nadprzyrodzonego, który po raz pierwszy zszokował widzów na ubiegłorocznym FrightFest. Teraz film zmierza na ekrany amerykańskich kin z premierą zaplanowaną na 12 września 2025 roku.

Oficjalny opis filmu zdradza, że Traumatika opowiada historię chłopca, którego nocne koszmary zaczynają przybierać realną formę, gdy jego matka wykazuje coraz bardziej niepokojące oznaki opętania przez demona żerującego na dzieciach. To, czego doświadczy, na zawsze odmieni jego życie – i pociągnie za sobą kolejne ofiary.

W filmie występują: Rebekah Kennedy jako Abigail, Emily Goss jako Alice, Ranen Navat jako Mikey, AJ Bowen jako szeryf Miller, Sean O’Bryan jako John Reed, Susan Gayle Watts, Sean Whalen jako Steve.

Film wyreżyserował Pierre Tsigaridis, który odpowiada również za zdjęcia i montaż. Scenariusz napisał wspólnie z Maxime’em Rançonem, a muzykę skomponował Gioacchino Marincola. Tsigaridis i Rançon są również producentami wykonawczymi, obok Jean-Pierre’a Morreale’a.

Źrodło: ComingSoon