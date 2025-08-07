Lionsgate odzyskuje grunt dzięki "Ballerinie" – Sukces poza Box Office 0

Chociaż Ballerina – spin-off serii John Wick – nie spełniła oczekiwań finansowych podczas kinowej premiery w czerwcu, jej wpływ na popularność całej marki okazał się znaczący. Film rozbudził zainteresowanie franczyzą na tyle, że pomógł w osiągnięciu przez Lionsgate rekordowych przychodów z biblioteki treści.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy katalog studia wygenerował aż 989 milionów dolarów – to wzrost o 12% i trzeci z rzędu rekordowy kwartał w tej kategorii.

Wzrost w segmencie biblioteki pomógł zrównoważyć słabsze wyniki filmowe w kwartale od kwietnia do czerwca, który rozpoczął nowy rok fiskalny 2026 dla Lionsgate. Łączne przychody firmy wyniosły 555,9 miliona dolarów, nieznacznie przekraczając oczekiwania analityków z Wall Street. Strata na akcję była jednak wyższa niż przewidywano i wyniosła 32 centy.

W mijającym kwartale kluczowym wydarzeniem dla firmy było nie tyle filmowe czy serialowe wydarzenie, co zakończenie długo planowanego podziału Lionsgate i Starz na dwie osobne spółki giełdowe. Wyniki finansowe zaprezentowano wyłącznie dla aktywów studia filmowego, co pozwala na rzetelne porównania z wcześniejszymi okresami.

Dział filmowy studia, który w tym kwartale odpowiadał także za produkcję sequela Kolejna zwyczajna przysługa dla Prime Video, odnotował spadek przychodów do 267,3 miliona dolarów z 349,6 miliona rok wcześniej. Zysk operacyjny z filmów dramatycznie się zmniejszył – z 85,2 miliona do zaledwie 2,4 miliona dolarów.

Telewizja radziła sobie zdecydowanie lepiej – przychody wzrosły do 288,5 miliona dolarów (z 241,1 miliona rok wcześniej), a zysk operacyjny ponad podwoił się – z 10,7 do 26 milionów dolarów. Serialowe portfolio Lionsgate obejmuje m.in. popularne produkcje jak Duchy, Yellowjackets, Rekrut, a także nowe tytuły jak Studio i The Hunting Wives, które wystartowały tuż po zakończeniu kwartału.

Plany na przyszłość

CEO Jon Feltheimer zapowiedział, że mimo „roku przejściowego po podziale spółek”, studio podejmuje konkretne kroki, by wrócić na ścieżkę wzrostu w roku fiskalnym 2027.

Mamy trzy duże kinowe premiery zaplanowane na najbliższy rok, spodziewamy się podwoić liczbę seriali fabularnych i kontynuujemy rozwój naszych marek w nowych obszarach biznesowych i na nowych platformach – zapowiedział Feltheimer.

Mimo że Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka nie zdobyła box office’u szturmem, jej wpływ na wartość całej franczyzy był nie do przecenienia – potwierdzając, że siła marki John Wick wciąż rośnie, nawet poza salą kinową.

Źrodło: Deadline