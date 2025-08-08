Czy "Superman" uratuje DC? Nadzieje na sukces na miarę "Mrocznego Rycerza" 0

Nowy film Jamesa Gunna o Człowieku ze Stali nie tylko podbija serca widzów na całym świecie, ale również… przygotowuje się do historycznego rekordu, który od 17 lat należał do Mrocznego Rycerza. Premiera Supermana odbyła się 11 lipca 2025 roku, a film już teraz zarobił 559,3 miliona dolarów na całym świecie. I to dopiero początek.

Według analityków branży, Superman ma wszystkie szanse na stanie się najbardziej kasowym filmem superbohaterskim 2025 roku – przebijając tym samym każdy z dotychczasowych projektów Marvel Studios, które w tym roku wyraźnie straciły impet.

Marvel w odwrocie, DC na fali

Marvel Studios zaprezentowało w 2025 roku trzy tytuły: Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, Thunderbolts i Fantastyczna 4: Pierwsze kroki.

Pierwsze dwa okazały się klapami kasowymi. Co prawda Fantastyczna Czwórka rozpoczęła mocno, ale już w drugim tygodniu zaliczyła 66% spadek wpływów, co wskazuje na szybkie wypalenie zainteresowania widzów. Co więcej – na ten rok nie zaplanowano już żadnych innych premier MCU, co oznacza, że Superman ma przed sobą otwartą drogę do zwycięstwa.

Po 17 latach historia może zatoczyć koło

Jeśli Superman zrealizuje swój potencjał i przekroczy barierę miliarda dolarów, będzie to pierwszy film DC od czasu Mrocznego Rycerza z 2008 roku, który pokonał Marvela w globalnym box office. Wówczas Nolanowski Batman zdeklasował Iron Mana i Incredible Hulka. Przez lata nawet największe hity DCEU – Człowiek ze stali, Wonder Woman czy Aquaman – nie zdołały tego dokonać.

To historyczna chwila dla DC Studios i pierwszy prawdziwy test nowego uniwersum tworzonego przez Gunna i Petera Safrana. Choć Gunn wcześniej podkreślał, że przyszłość DCU nie zależy od jednego filmu, to trudno nie zauważyć, że sukces Supermana może na nowo ustawić układ sił w superbohaterskim kinie.

