"The Runarounds" zapowiadają się elektryzująco – zwiastun i data premiery ujawnione

Fani muzyki i seriali młodzieżowych mają powód do radości – Amazon Prime Video opublikowało oficjalny zwiastun The Runarounds, nowej produkcji z udziałem Williama Liptona, znanego z roli Camerona w Szpital miejski.

Serial zadebiutuje już 1 września 2025 roku, a wraz z nim pojawi się też oryginalna ścieżka dźwiękowa, która ma szansę stać się hitem jesieni. The Runarounds opowiada historię piątki przyjaciół – świeżo upieczonych absolwentów liceum – którzy zakładają rockowy zespół, by pożegnać młodość i zawalczyć o muzyczne marzenia. W skład grupy wchodzą: Charlie (William Lipton), Neil (Axel Ellis), Topher (Jeremy Yun), Bez (Zendé Murdock), Wyatt (Jesse Golliher).

Razem ruszają w podróż pełną wzlotów, upadków, przyjaźni, miłości i szalonego rytmu. Zwiastun prezentuje ich pierwsze muzyczne próby, emocjonalne konflikty i… wykonanie singla „Funny How The Universe Works”, który już teraz dostępny jest na platformach streamingowych.

Co czyni projekt jeszcze bardziej wyjątkowym? To nie tylko rola – William Lipton występuje razem ze swoimi prawdziwymi kolegami z zespołu, z którymi od 2021 roku tworzy muzykę. Cała piątka poznała się przy okazji castingu do serialu Outer Banks, a później wystąpili razem w trzecim sezonie tej produkcji, koncertowali i zagrali nawet na planie Szpital miejski w 2022 roku.

Oprócz głównych bohaterów, w serialu zobaczymy też: Lilah Pate, Brooklyn Decker, Marka Wystracha, Hayesa MacArthura, Sheę Pritcharda i wielu innych. Produkcję wyreżyserowali Jonas i Josh Pate.

Źrodło: TV Insider