Alicia Silverstone zdradza plany na serialowe "Słodkie zmartwienia"

Czyżby Cher Horowitz szykowała się do wielkiego powrotu na ekrany? Po 30 latach od premiery kultowego filmu Słodkie zmartwienia Alicia Silverstone znów mówi o swojej niezapomnianej roli – i to z ogromnym entuzjazmem.

Podczas niedawnego występu w programie Today, aktorka zdradziła, że choć nie może jeszcze wiele ujawniać, to trwają pierwsze rozmowy o nowym projekcie związanym z serią.

Jestem naprawdę podekscytowana. Chcemy naprawdę się postarać. Celem jest uhonorowanie tego, co wszyscy kochają w Słodkich zmartwieniach i w Cher.

wyjawiła Alicia Silverstone

Co ważne – aktorka podkreśla, że wszystko znajduje się dopiero w etapie niemowlęcym, więc fani nie powinni jeszcze pakować walizek do Beverly Hills. Ale chęć i energia są – a to już coś!

Silverstone zaznaczyła, że zależy jej na tym, by zachować ducha oryginału, ale jednocześnie wnieść coś świeżego i aktualnego: Jestem przekonana, że nam się uda, ale to wszystko jeszcze przed nami.

Przypomnijmy – w kwietniu pojawiły się doniesienia, że platforma Peacock rozwija serialową wersję Słodkich zmartwień, a Alicia miałaby nie tylko powrócić jako Cher, ale również pełnić rolę producentki wykonawczej. Za scenariusz odpowiadają twórcy Plotkary, a nad całością czuwają także osoby związane z oryginalnym filmem – w tym jego reżyserka Amy Heckerling.

Warto dodać, że Silverstone już raz przypomniała o sobie jako Cher – w błyskotliwej reklamie Super Bowl dla Rakuten, która spotkała się z entuzjastycznym odbiorem fanów.

Źrodło: Deadline