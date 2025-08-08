Jon Feltheimer zapowiada możliwą fuzję Lionsgate w nadchodzących latach 0

Podczas ogłoszenia wyników finansowych za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026, dyrektor generalny Lionsgate, Jon Feltheimer, odniósł się do spekulacji dotyczących potencjalnych ruchów M&A (fuzji i przejęć) po niedawnym rozdzieleniu ze Starz.

Choć nie potwierdził żadnych konkretnych rozmów – w tym doniesień o zainteresowaniu ze strony Legendary – zasugerował, że jakiś rodzaj strategicznej transakcji jest wysoce prawdopodobny.

Rozumiemy nasz potencjał finansowy, ale także naszą skalę. Myślę, że jakaś forma transakcji strategicznej w przyszłości prawdopodobnie się wydarzy. Jest na to wiele dróg, a my jesteśmy na tym mocno skoncentrowani.

wyjawił Jon Feltheimer

Szef Lionsgate przypomniał, że rozdzielenie ze Starz – które obecnie działa jako osobna spółka publiczna – miało na celu zwiększenie elastyczności obu firm w dynamicznie zmieniającym się środowisku medialnym.

W kontekście plotek o ograniczonym wpływie Lionsgate na własną bibliotekę, Feltheimer stanowczo zaprzeczył:

To błędne przekonanie – posiadamy większość naszej biblioteki, zarówno filmowej, jak i telewizyjnej. Przez ostatnie 25 lat zainwestowaliśmy 20 miliardów dolarów w produkcję i w dużej mierze kontrolujemy nasze zasoby.

dodał Feltheimer

Jak dodał Jim Packer, prezes ds. globalnej dystrybucji telewizyjnej, Lionsgate kontroluje ponad 20 tysięcy odcinków seriali i znaczną część praw do filmów w kluczowych terytoriach, takich jak USA, Kanada, Wielka Brytania i Indie. Przychody z biblioteki w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosły niemal 1 miliard dolarów – głównie dzięki sukcesowi Balleriny i odświeżeniu zainteresowania franczyzą John Wick.

Choć spekulacje o fuzji z Legendary wyraźnie przycichły, Lionsgate daje jasny sygnał: rynek konsolidacji wciąż jest na radarze, a firma nie wyklucza dużego ruchu w najbliższej przyszłości.

Źrodło: Deadline