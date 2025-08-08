Gra która zmroziła krew w żyłach, teraz jako film – Zwiastun "The Exit 8" Już Jest! 0

Fani niepokojących historii z dusznym klimatem mogą zacierać ręce – do sieci trafił właśnie polski zwiastun filmu The Exit 8, adaptacji niezależnej gry, która podbiła serca graczy i krytyków na międzynarodowych festiwalach.

Film, podobnie jak gra, opowiada historię osoby uwięzionej w pozornie nieskończonym korytarzu japońskiego metra. Minimalizm, powtarzalność i narastające poczucie zagrożenia to cechy, które wyróżniają zarówno pierwowzór, jak i jego filmową wersję. Zwiastun jasno sugeruje, że twórcy nie tylko zrozumieli ducha oryginału, ale też odważnie go rozbudowali – wizualnie i narracyjnie.

Za reżyserię Exit 8 odpowiada Genki Kawamura, który wcześniej pracował nad japońskimi filmowymi arcydziełami, znany z mistrzowskiego połączenia dramatu i opowiadania historii wizualnych, wspólnie z Kentaro Hirase stworzył scenariusz, który ma na celu wyróżnienie się na tle innych adaptacji gier wideo.

W obsadzie filmu znalazły się takie gwiazdy jak Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi, Naru Asanuma, Kotone Hanase oraz Nana Komatsu. Wraz z reżyserem mają stworzyć niezapomniane postacie, które z pewnością przyciągną uwagę widzów.

The Exit 8 to kolejna z gier indie, która trafia na duży ekran, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to jedna z najciekawszych adaptacji ostatnich lat. Jeśli zwiastun to przedsmak całości, widzowie mogą spodziewać się przejmującego i psychologicznego horroru, który nie polega na jumpscare’ach, lecz na narastającej paranoi i klaustrofobii.

Film trafi do naszych kin 19 września przedpremierowo w kinach IMAX, a od 26 września w kinach w całej Polsce – w dwóch wersjach językowych: oryginalnej z napisami i polskiej.

Źrodło: Collider