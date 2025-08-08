Mroczny zwiastun "Miasteczka Shelby Oaks ": Tajemnicze zniknięcie i koszmarne nagranie 0

W świecie horroru kasety VHS od zawsze skrywały coś złowieszczego — wystarczy przypomnieć kultowe The Ring. Teraz do tej tradycji dołącza Miasteczko Shelby Oaks, pełnometrażowy debiut reżyserski popularnego YouTubera i krytyka filmowego Chrisa Stuckmanna. Film właśnie doczekał się pierwszego, złowieszczo klimatycznego zwiastuna — i wygląda na to, że szykuje się jeden z najbardziej niepokojących horrorów tej jesieni.

W centrum historii znajduje się Mia (w tej roli Camille Sullivan), której życie wywraca się do góry nogami po odkryciu niepokojącej kasety VHS i śladów brutalnej tragedii. Jej poszukiwania zaginionej siostry Riley prowadzą ją do tytułowego Shelby Oaks – miejsca, w którym rzeczywistość wydaje się wypaczać, a przeszłość nigdy nie śpi. Estetyka filmu przywołuje na myśl Blair Witch Project, Silent Hill i japońskie Ringu – mroczne, duszne i pełne niepokojącej symboliki obrazy już w zwiastunie zapowiadają intensywną, psychologiczną jazdę bez trzymanki.

Za produkcję odpowiada NEON, studio specjalizujące się ostatnio w odważnych horrorach (Kukułka, Together). Co więcej, producentem Shelby Oaks jest sam Mike Flanagan — twórca Nawiedzonego domu na wzgórzu i Doktora Sen. Za muzykę odpowiadają The Newton Brothers, których dźwiękowe wizje doskonale uzupełniały dotychczasowe projekty Flanagana.

Premiera filmu w naszych kinach planowana jest na tegoroczny Halloween, czyli 31/10/2025 roku.

Źrodło: Monolith