Liam Neeson kontra zombie? Nowa komedia grozy "Skażenie" zaskakuje w pierwszej zapowiedzi 0

Liam Neeson nie zwalnia tempa i po komediowym powrocie w reboocie Nagiej broni, ponownie stawia na humor w połączeniu z akcją. W nadchodzącym filmie Skażenie, którego premiera planowana jest na 2026 rok, aktor wcieli się w postać zmęczonego, ale skutecznego pogromcy… zabójczego pasożyta.

Wczytywanie...

Film w reżyserii Jonny’ego Campbella (Westworld) to czarna komedia z elementami sci-fi, w której trup ściele się gęsto, a absurdy mnożą się szybciej niż mutujący grzyb – dosłownie. Historia oparta jest na powieści Davida Koeppa z 2019 roku. Koepp – znany scenarzysta takich hitów jak Park Jurajski czy Mission: Impossible – sam zaadaptował swój tekst na potrzeby filmu.

Akcja rozgrywa się w na pozór zwykłym self-storage, który kiedyś służył wojsku. Pracujący tam Teacake (Joe Keery) i Naomi (Georgina Campbell) odkrywają, że w jednym z magazynów uwięziono niebezpieczną formę życia: pasożytniczy grzyb, który w razie kontaktu z człowiekiem powoduje… eksplozję ciała. Gdy patogen wydostaje się na zewnątrz, w budynku zaczyna się prawdziwy chaos.

Poza Neesonem, Keerym i Campbell na ekranie zobaczymy również Sosie Bacon, Vanessę Redgrave oraz Lesley Manville. Za produkcję odpowiadają David Koepp i Gavin Polone, a za dystrybucję Samuel Goldwyn Films, które współpracują przy tym projekcie ze StudioCanal. Choć do premiery jeszcze ponad rok, Skażenie już teraz rozbudza wyobraźnię fanów nietypowego kina gatunkowego.

Źrodło: The Hollywood Reporter