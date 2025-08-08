Zastąpieni przez AI: lektorzy w Indiach alarmują, ale nikt ich nie słucha 0

W Indiach sztuczna inteligencja zaczyna zastępować lektorów filmowych — a przepisy milczą. Głosy aktorów są klonowane bez ich zgody, wynagrodzenia spadają, a system prawny nie nadąża za technologiczną rewolucją. W kraju, gdzie ponad 20 tysięcy ludzi pracuje jako freelancerzy w sektorze dubbingu i voice-overów, wielu czuje się dziś po prostu zbędnymi.

Podczas gdy w 2023 roku amerykański związek SAG-AFTRA skutecznie zawalczył o prawa aktorów do ochrony przed AI, w Indiach nie zrobiono praktycznie nic. A to właśnie tutaj generatywna sztuczna inteligencja — w szczególności technologia klonowania głosu — zaczęła zmieniać branżę od podstaw.

Zleceń ubywa, warunki pracy są coraz bardziej niejasne.

Czasem artyści dowiadują się, że ich głos został wykorzystany w projekcie, w którym nigdy nie pracowali. Twój głos to twoja własność intelektualna. Jeśli nie zachowasz ostrożności, może zostać użyty w sposób, który zrujnuje ci karierę. Jeszcze niedawno robiliśmy 15–20 projektów miesięcznie. Teraz — góra sześć czy siedem, dodaje Sodhi. Największe uderzenie przyszło ze strony AI wykorzystywanej w infomercialach, korporacyjnych prezentacjach czy materiałach e-learningowych — czyli tam, gdzie emocje nie są tak potrzebne

wyjawił Amarinder Singh Sodhi, sekretarz generalny Association of Voice Artists of India (AVA)

Dubbingowcy, tacy jak Aditya Mathur (głos Nickelodeon), zaznaczają: jeśli AI potrafi przekształcić ich głos w dziesiątki języków, to za każdy z nich powinni otrzymać wynagrodzenie. Na razie tak się nie dzieje. Technologia głosowego deep fake’u jest już w użyciu. W najnowszych hitach, takich jak Kalki 2898 AD czy Vettaiyan, wykorzystano voice cloning, by aktorzy mówili swoimi głosami w różnych językach. To zabieg efektowny, ale wypierający tradycyjnych lektorów.

Dubbingowcy są nadal potrzebni – ich interpretacja stanowi podstawę, na którą nakłada się brzmienie głosu znanej gwiazdy. Ale Rajashrie Sharma, producentka dubbingu, zauważa, że ta nowa metoda może być używana jako pretekst do obniżania stawek.

W USA aktorzy wywalczyli zapis o konieczności uzyskania zgody na użycie głosu w produkcjach z AI. W Indiach takiego prawa nadal nie ma. Rząd chce inwestować w AI, bo to zwiększa produktywność, ale ignoruje to, że ta sama technologia może niszczyć kariery ludzi.

Mimo że technologia AI nie jest jeszcze w stanie oddać pełnej gamy emocji, przyszłość dubbingu jest niepewna. Twórcy tacy jak M.G. Srinivas (reżyser i właściciel studia AI Samhitha) twierdzą, że voice cloning nie zastąpi prawdziwego talentu. Ale nawet on przyznaje, że dziś technologia jeszcze nie potrafi wszystkiego. Ale za pięć lat? Kto wie.

Walka o prawa lektorów w Indiach właśnie się rozpoczęła — i może zadecydować o tym, czy głos człowieka przetrwa w erze maszyn.

Źrodło: The Hollywood Reporter