Hollywood sięga po retro: Kultowa gra z epoki 8-bitów staje się filmem

Hollywood po raz kolejny sięga po retro klasykę. Legendarna gra arcade z końca lat 70., Space Invaders, oficjalnie trafi na duży ekran. Studio New Line Cinema rozpoczęło prace nad adaptacją kultowego tytułu, powierzając scenariusz duetowi Ben Zazove i Evan Turner.

Choć szczegóły fabuły trzymane są na razie w tajemnicy, wiadomo, że film będzie inspirowany oryginalną mechaniką gry, w której gracz kontrolował działo laserowe walczące z falami obcych nadciągających z kosmosu. Trudno sobie wyobrazić większy hołd dla retrofuturystycznej estetyki lat 80.

Pierwotnie wydana w 1978 roku przez japońską firmę Taito, Space Invaders to jeden z kamieni milowych w historii gier wideo. Była to pierwsza gra typu "fixed shooter", a jej niekończący się gameplay wyznaczył nowy standard dla rozrywki arcade. Tytuł ten przyczynił się do rozpoczęcia tzw. złotej ery gier arcade, osiągając zawrotny sukces komercyjny – do 1982 roku przyniósł ponad 3,8 miliarda dolarów przychodu, co czyni go drugą najbardziej dochodową grą arcade wszech czasów, zaraz po Pac-Manie.

Próby przeniesienia Space Invaders na ekran pojawiały się już wcześniej, jednak dopiero teraz projekt rusza pełną parą. W erze, gdy nostalgia staje się jednym z najmocniejszych motorów popkultury, adaptacja tak kultowego tytułu może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Źrodło: Deadline