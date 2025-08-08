Powrót legendy: Kultowy bohater wraca w "Toy Story 5" 0

Choć wciąż niewiele wiadomo o fabule Toy Story 5, jedno jest już pewne — Forky powraca! Podczas niedawnego wystąpienia w podcaście The Discourse, aktor Tony Hale potwierdził, że ponownie użyczy głosu swojej nietypowej, ale uwielbianej przez fanów postaci.

Wczytywanie...

Forky, po raz pierwszy wprowadzony w Toy Story 4, szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i oryginalnych bohaterów serii. Złożony z plastikowego widelczyka, wykałaczek, googly eyes i woskowych rączek, Forky początkowo zmagał się z kryzysem tożsamości, uznając się za śmieć, a nie zabawkę. Jednak w miarę rozwoju filmu zaakceptował swoje nowe życie i zyskał sympatię widzów na całym świecie.

Oprócz Tony’ego Hale’a w Toy Story 5 ponownie usłyszymy Toma Hanksa (Woody), Tima Allena (Buzz Astral), Joan Cusack (Jessie), Erniego Hudsona oraz nowe głosy: Conana O’Briena i Annę Faris. Film wyprodukuje Jessica Choi, a funkcję producenta wykonawczego objął Pete Docter – jedna z kluczowych postaci w historii Pixara.

Reżyserem projektu jest Andrew Stanton, współtwórca takich hitów jak Gdzie jest Nemo, Wall-E czy John Carter. Toy Story 5 trafi do kin w Stanach Zjednoczonych 19 czerwca 2026 roku i zapowiada się jako emocjonalny i zabawny powrót do świata, który wychował całe pokolenie widzów.

Źrodło: The Playlist