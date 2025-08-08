Nowa odsłona serii "Auta" oficjalnie zapowiedziana 0

Po trzech latach od premiery Auta w trasie, Disney Television Animation i Pixar ponownie łączą siły, by rozbudować uniwersum jednej ze swoich najbardziej rozpoznawalnych marek. Nowy serial zatytułowany Cars: Lightning Racers zadebiutuje w 2027 roku na antenie Disney Junior oraz na platformie Disney+. Produkcja będzie spin-offem przebojowej serii filmów Pixara i zapowiada kolejną porcję przygód w dobrze znanym świecie Chłodnicy Górskiej.

Zgodnie z oficjalnym opisem, Cars: Lightning Racers podążać będą za Zygzakiem McQueenem, który wraz ze swoim najlepszym przyjacielem Złomkiem oraz nowymi bohaterami – pełnym adrenaliny dragsterem Pipes i uwielbiającym błoto monster truckiem Milesem – wyruszy w kolejną emocjonującą podróż. Twórcy obiecują dynamiczną akcję, humor i wartościową rozrywkę, skierowaną do młodszych widzów, ale również przyciągającą fanów oryginalnych filmów.

Do swoich ról głosowych powróci oryginalna obsada, w tym Owen Wilson jako Zygzak McQueen, Larry the Cable Guy jako Złomek, Tony Shalhoub jako Luigi, Cheech Marin jako Ramone, Bob Peterson jako Chick Hicks oraz John Ratzenberger jako Mack. Nowe postacie Pipes i Miles otrzymają głosy Leah Lewis, oraz Yuri’ego Lowenthala.

Produkcja powstaje pod okiem producentów wykonawczych Travisa Brauna i Franka Montagny. Nad spójnością narracyjną czuwa scenarzystka Dana Starfield, a reżyserię nadzoruje Nathan Chew. Serial kontynuuje dziedzictwo marki stworzonej przez Johna Lassetera, którego pierwsza odsłona – film Auta – trafiła do kin w 2006 roku. Produkcja doczekała się dwóch sequeli oraz spin-offów w postaci filmów Samoloty i Samoloty 2. Cała franczyza przyniosła w sumie ponad 1,4 miliarda dolarów przychodu na całym świecie.

Źrodło: ComingSoon