Znamy fabułę nowego filmu DC – Fani Batmana będą zachwyceni (lub przerażeni) 0

Zach Cregger — reżyser i scenarzysta świetnie przyjętego horroru Barbarzyńcy oraz thrillera Zniknięcia — ma w zanadrzu intrygujący projekt dla DC. Choć film nie został jeszcze oficjalnie zatwierdzony przez studio, nowy raport zdradza pierwsze szczegóły scenariusza. A wszystko wskazuje na to, że będzie to najbardziej nietypowa opowieść osadzona w świecie Batmana, jaką kiedykolwiek widzieliśmy.

Wczytywanie...

Henchmen – Gotham oczami… złoczyńcy?

Projekt nosi tytuł Henchmen i skupia się na postaci niskiego rangą bandyty z Gotham City. Przez zupełny przypadek udaje mu się unieszkodliwić samego Batmana — co natychmiast zmienia jego pozycję w przestępczym światku miasta. Z przeciętnego pomagiera staje się lokalną gwiazdą zbrodni.

Choć Batman, Joker i Harley Quinn mogą pojawić się w filmie, ich obecność ma być raczej symboliczna — jako tło dla opowieści o kimś, kto zazwyczaj nie dostaje głosu.

DC ostrożnie podchodzi do Batmana

Pomimo oryginalnej koncepcji, film napotkał na spore przeszkody. James Gunn i Peter Safran – obecni szefowie DC Studios – nie obsadzili jeszcze nowych wersji Batmana, Jokera ani Harley Quinn w ramach rozwijanego DCU. Co więcej, muszą uważać, by nie kolidować z trwającym projektem Matta Reevesa, który tworzy własne, niezależne uniwersum z Robertem Pattinsonem w roli Mrocznego Rycerza.

Co ciekawe, Cregger sam potwierdził istnienie scenariusza, ale zaznaczył, że nie jest to projekt, którym zajmie się w najbliższym czasie. Najpierw chce dokończyć swój film Resident Evil, później zrealizować oryginalny film sci-fi, a dopiero potem wrócić do produkcji osadzonej w świecie DC.

Źrodło: The Hollywood Reporter