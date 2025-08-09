Śmierć wraca po swoje – Powstaje "Oszukać przeznaczenie 7" 0

Śmierć nie zapomina — a "Oszukać przeznaczenie" wraca z kolejną częścią! Po ogromnym sukcesie tegorocznego Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi, studio Warner Bros. oficjalnie ruszyło z pracami nad Final Destination 7, kontynuując kultową serię, która od ponad dwóch dekad przyprawia widzów o dreszcze.

Wczytywanie...

Za scenariusz nowej odsłony odpowiada Lori Evans Taylor, współautorka Więzów krwi. To dobra wiadomość, bo najnowszy film serii okazał się nie tylko komercyjnym hitem (zarobił ponad 286 milionów dolarów na całym świecie), ale również został entuzjastycznie przyjęty przez krytyków. Na Rotten Tomatoes film uzyskał imponujące 93% pozytywnych recenzji, co czyni go najlepiej ocenianą częścią całej serii — z dużą przewagą nad dotychczasowym liderem, Oszukać przeznaczenie 5.

Na ten moment nie wiadomo, czy duet Zach Lipovsky i Adam Stein, powróci również przy siódemce. Ich zaangażowanie i miłość do oryginalnych filmów zostały bardzo dobrze odebrane przez fanów i krytyków, dlatego powrót reżyserów byłby mile widziany. Studio jednak jeszcze nie potwierdziło ich udziału.

Na razie fabuła nowego filmu owiana jest tajemnicą, ale jedno jest pewne — Final Destination 7 będzie kontynuować wątki zapoczątkowane w poprzedniej części.

Źrodło: The Hollywood Reporter