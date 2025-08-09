"Cruel Summer" wraca z 3. sezonem – dwa lata po anulowaniu! 0

Choć w grudniu 2023 roku ogłoszono anulowanie serialu Cruel Summer po zaledwie dwóch sezonach, okazuje się, że w świecie telewizji nic nie jest ostateczne. Po niemal dwóch latach ciszy Freeform i Hulu oficjalnie pracują nad trzecim sezonem! Co więcej – do obsady powraca Olivia Holt, gwiazda pierwszej serii.

Holt nie tylko wcieli się ponownie w postać Kate Wallis, ale także obejmie funkcję producentki wykonawczej nowego sezonu. To powrót do korzeni – a dla wielu fanów dobra wiadomość, bo właśnie pierwszy sezon cieszył się ogromnym uznaniem krytyków i widzów.

Serial zadebiutował w 2021 roku i z miejsca stał się hitem, opowiadając historię zaginięcia popularnej nastolatki i dramatycznych przemian jej rówieśniczki w latach 90. Drugi sezon – emitowany w 2023 – postawił na format antologii i nowych bohaterów, ale nie zdobył już takiej popularności. Teraz producenci z Lionsgate TV wyciągają wnioski i wracają do sprawdzonego materiału.

Za sterami nowej serii staną Cori Uchida i Adam Lash jako showrunnerzy, a w produkcji udział weźmie także Jessica Biel – ponownie jako producentka wykonawcza.

To, co wyróżniało Cruel Summer od początku, to nieliniowe prowadzenie narracji – akcja toczy się równolegle na przestrzeni trzech różnych okresów czasu, tworząc pełną napięcia, złożoną układankę. Czy trzeci sezon znów zaserwuje widzom podobny miks tajemnic, dramatów i retrospekcji? Wszystko na to wskazuje.

Choć data premiery nie została jeszcze ujawniona, jedno jest pewne – Cruel Summer wraca z pełną siłą. I to w dobrze znanym stylu.

Źrodło: Variety