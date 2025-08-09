Czy "Norbit" kosztował go Oscara? Eddie Murphy odpowiada po latach 0

Choć w latach 2000. Eddie Murphy występował u boku takich gwiazd jak Beyoncé i Jennifer Hudson, wygląda na to, że jego ulubioną ekranową partnerką mógł być… on sam.

Wczytywanie...

W ostatnim wywiadzie dla Complex nominowany do Oscara aktor stanął w obronie swojej kontrowersyjnej komedii Norbit (2007), którą współtworzył i w której zagrał aż trzy role. Film od lat oskarżany jest o to, że pogrzebał jego szanse na zdobycie Oscara za znakomitą kreację w Dreamgirls (2006). Murphy jednak nie zgadza się z tą narracją.

Kocham Norbita. Norbit ukazał się tuż po tym, jak otrzymałem nominację do Oscara. Wtedy pojawiły się artykuły w stylu: Jak on może dostać Oscara, skoro zagrał w czymś takim? Ale to dwa zupełnie różne filmy – tłumaczy aktor.

wyjawił Eddie Murphy

Murphy wspomina, że scenariusz Norbita napisał wspólnie ze swoim bratem Charliem Murphym i – mimo miażdżącej krytyki – wciąż uważa go za udaną komedię.

Dali mi Złote Maliny za najgorszego aktora, najgorszą aktorkę i najgorszego aktora dekady. Pomyślałem: Bez przesady, to nie było aż tak złe. Do dziś lubię Norbita. Są tam sceny, które mnie naprawdę śmieszą – przyznał z rozbrajającą szczerością.

dodał Murphy

W Norbicie Murphy wcielił się w tytułowego, potulnego bohatera, jego dominującą żonę Rasputię, a także w ekscentrycznego właściciela sierocińca, pana Wonga. Pomimo druzgocącej oceny 9% na Rotten Tomatoes, film zadebiutował na szczycie box office’u i zarobił ponad 159 milionów dolarów na całym świecie. Co ciekawe, charakteryzacja Murphy’ego przyniosła produkcji nominację do Oscara za najlepszą charakteryzację.

Murphy otrzymał swoją pierwszą i jak dotąd jedyną nominację do Oscara za rolę Jamesa Thundera Early’ego w Dreamgirls w reżyserii Billa Condona. Statuetka jednak trafiła wówczas do Alana Arkina za Małą Miss.

Źrodło: Deadline