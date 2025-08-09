Nowy duet Netfliksa: John Cena + Kevin Hart = wybuchowa mieszanka 0

Netflix szykuje wybuchową mieszankę akcji i humoru! John Cena oraz Kevin Hart, połączą siły w najnowszym filmie platformy – The Leading Man. To będzie pełen tempa duet, którego nikt się nie spodziewał… a każdy będzie chciał zobaczyć.

Wczytywanie...

W nowej produkcji Netfliksa Cena wcieli się w narcystycznego aktora filmów akcji, który niespodziewanie odkrywa, że jego filmowy partner (Hart) jest w rzeczywistości prawdziwym tajnym agentem. Gdy zagrożenie staje się realne, bohaterowie muszą połączyć siły, by uratować świat – a przy okazji obalić mit, że filmowi twardziele to prawdziwi bohaterowie.

Film oparty jest na serii komiksowej autorstwa Jeremy’ego Hauna i B. Claya Moore’a. Scenariusz przygotowali Jon i Erich Hoeber, którzy wcześniej sprzedali Netfliksowi skrypt do filmu Fast & Loose. Produkcja jest na wczesnym etapie rozwoju, ale już teraz zapowiada się jako jeden z bardziej wyczekiwanych tytułów akcji na platformie.

Hart i Cena nie tylko wcielą się w główne role, ale także będą pełnić funkcje producentów. W ekipie producenckiej znaleźli się również m.in. Luke Kelly-Clyne, Bryan Smiley, Joe Roth, Jeff Kirschenbaum i Eric Gitter. Film powstaje w ramach wieloletniego kontraktu Kevina Harta z Netfliksem.

Źrodło: Deadline