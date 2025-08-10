Macaulay Culkin wybiera "Kevina samego w Nowym Jorku" – powód? Pieniądze 0

Macaulay Culkin nie ma wątpliwości, która część kultowej świątecznej serii Kevin sam w domu jest jego ulubioną. I nie chodzi tu o fabułę, lokalizację ani nawet Donalda Trumpa w hotelowym lobby.

Podczas ostatniej wizyty w programie Hot Ones aktor – dziś także gwiazda serialu Fallout – odpowiedział bez zbędnych ceregieli:

Co sprawia, że Kevin sam w Nowym Jorku jest lepszy od pierwszej części? Dostałem więcej kasy. Myślę, że posiadam 5% zysków netto i 15% z merchandisingu. Więc jeśli kupisz Talkboya, to mówię: Tak, poproszę te 15%!.

wyjawił Macaulay Culkin

Choć od czasów Kevina minęły dekady, Culkin nie zapomina o swoich korzeniach. Dziś, jako ojciec dwójki dzieci i mąż Brendy Song (również byłej dziecięcej gwiazdy), angażuje się w obronę młodych aktorów.

Aktor przypomniał o sobie także w ostatnie święta, organizując specjalny pokaz Kevina w ramach nostalgicznej trasy kinowej.

Źrodło: The Hollywood Reporter