Załoga Słomkowego Kapelusza wypływa dalej – "One Piece" z 3. sezonem! 0

Netflix nie zamierza zwalniać tempa, jeśli chodzi o swoją najgłośniejszą aktorską adaptację anime. One Piece — serial oparty na kultowej mandze autorstwa Eiichiro Ody — został oficjalnie przedłużony na 3. sezon, mimo że premiera sezonu drugiego planowana jest dopiero na 2026 rok.

Ogłoszenie padło podczas corocznego wydarzenia One Piece Day w Tokio. To mocny sygnał, że platforma jest bardzo zadowolona z odbioru pierwszego sezonu i pokłada duże nadzieje w kontynuacji.

Produkcja nowego sezonu rozpocznie się jeszcze w tym roku w Kapsztadzie, w Południowej Afryce — miejscu, które stało się już domem dla ekipy. W zespole produkcyjnym doszło jednak do zmian: Ian Stokes, dotychczasowy współproducent wykonawczy, awansuje na stanowisko współshowrunnera, dołączając do Joe Tracza, który od drugiego sezonu nadzoruje serial po odejściu Matta Owensa.

Sezon drugi ma zabrać Luffy’ego i jego załogę na legendarną Grand Line – nieprzewidywalny szlak pełen niebezpieczeństw, tajemniczych wysp i potężnych przeciwników. Trzecia odsłona prawdopodobnie jeszcze bardziej rozwinie ten piracki epos.

Po swoim debiucie w 2023 roku, One Piece stał się prawdziwym globalnym fenomenem. Przez osiem tygodni utrzymywał się w globalnym TOP 10 Netflixa, osiągając pierwsze miejsce w ponad 75 krajach, w tym – co szczególnie symboliczne – w Japonii, jako pierwszy anglojęzyczny serial platformy, któremu się to udało. Do tej pory zanotował prawie 100 milionów wyświetleń, plasując się wśród najbardziej oglądanych tytułów w historii Netflixa.

Za produkcję odpowiadają m.in. Eiichiro Oda, Joe Tracz, Marty Adelstein, Becky Clements, Tetsu Fujimura i Steven Maeda, a serial powstaje we współpracy z Tomorrow Studios i japońskim wydawnictwem Shueisha.

Źrodło: Deadline