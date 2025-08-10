"Resident Evil" na nowo. Cregger: Nie kopiuję gry – oddaję jej hołd 0

Wygląda na to, że uniwersum Resident Evil szykuje się na nowe rozdanie. Zach Cregger, reżyser kultowego horroru Barbarzyńcy, zdradził pierwsze szczegóły swojej wizji nadchodzącej adaptacji jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii gier wideo.

Wczytywanie...

I choć fani mogą spodziewać się czegoś zupełnie innego, Cregger uspokaja: duch Resident Evil zostanie zachowany.

To zupełnie nowa historia, ale traktuję ją jako list miłosny do gier. Nie chcę po prostu kopiować — chcę oddać to, co w Resident Evil było najstraszniejsze i najbardziej unikalne.

wyjawił Zach Cregger

Cregger podkreśla, że zależy mu na stworzeniu autentycznego horroru, który jednocześnie zadowoli długoletnich fanów, jak i przyciągnie nową widownię. W przeciwieństwie do wcześniejszych adaptacji, jego podejście ma być bardziej intymne, atmosferyczne i zakorzenione w napięciu znanym z oryginalnych gier Capcomu.

Choć szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy, reżyser zapowiada, że nie będzie to kolejne bezrefleksyjne przedstawienie historii Raccoon City czy losów rodziny Spencer. Resident Evil według Creggera ma być reinterpretacją mitologii serii, a nie dosłownym jej odwzorowaniem.

W świecie, gdzie każda adaptacja gry wideo walczy o uznanie widzów i krytyków, podejście Creggera może być dokładnie tym, czego potrzebuje seria. Jeśli jego Resident Evil rzeczywiście okaże się horrorem z krwi i kości, który oddaje ducha oryginału bez ślepego powielania schematów — fani mogą szykować się na coś wyjątkowego.

Źrodło: Deadline