Hel i mroczne tajemnice w zwiastunie polskiego serialu "Scheda". Premiera na HBO Max 0

Rodzinne tajemnice, mroczna atmosfera Helu i historia, która zburzy pozorny spokój mieszkańców nadmorskiej miejscowości. Już za kilkanaście dni Scheda, polska produkcja w gwiazdorskiej obsadzie zadebiutuje na platformie HBO Max. W sieci pojawiła się nowa zapowiedź serialu.

Wczytywanie...

Po śmierci Jana Mroza (Jacek Koman), lokalnego bohatera, emerytownego marynarza i bezwględnego patriarchy, trójka jego dorosłych dzieci musi zmierzyć się nie tylko z nowym porządkiem, ale i ze sobą nawzajem. Hanka (Magdalena Popławska), Paweł (Grzegorz Damięcki) i Maciej (Bartosz Gelner) zostają uwikłani w skomplikowaną grę o spadek, prawdę i wpływy. Wszystko to w dusznej, hermetycznej atmosferze małego nadmorskiego miasteczka, gdzie każdy zna każdego, wszyscy dużo wiedzą, ale nikt nie mówi wszystkiego. Wśród sztormów, rodzinnych żalów i narastających podejrzeń, najważniejsze pytanie brzmi: co tak naprawdę zostaje po ojcu?

Zwiastun Schedy obiecuje opowieść nie tylko o pieniądzach i testamencie, ale przede wszystkim o długu emocjonalnym, jaki dziedziczymy po bliskich. To historia o tym, jak łatwo zniszczyć rodzinne więzi i jak trudno je odbudować.

Serial wyreżyserowała Anna Kazejak, za scenariusz odpowiada Bartosz Janiszewski.

Premiera Schedy już 22 sierpnia.

Źrodło: HBO Max Polska, prasa.wbdpoland.pl