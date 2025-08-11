Ten hotel pełen jest duchów! Animacja "Haunted Hotel" zmierza na Netflix - oto zwiastun 0

Na platformę Netflix zmierza serialowa propozycja dla fanów animacji i horroru. "Haunted Hotel" w udany sposób zdaje się łączyć te dwa gatunki. Zobaczcie jak prezentuje się pierwszy zwiastun animowanej produkcji dla młodych dorosłych, w której nie brak humoru, strachu i paranormalnych zjawisk.

Fabuła Haunted Hotel skupia się na samotnej matce dwójki dzieci, która stara się prowadzić "Undervale", hotel, który okazuje się być nawiedzony. Pomaga jej w tym nieżyjący już brat, który jest teraz jednym z duchów i uważa, że jego koledzy upiory mają całkiem niezłe pomysły.

Za serialem, który został stworzony przez Matta Rollera, który pełni również funkcję showrunnera i producenta wykonawczego, stoi wielu absolwentów Ricka i Morty'ego oraz Community. Producentami wykonawczymi są również Chris McKenna, Dan Harmon i Steve Levy. Za powstanie projektu stoi studio animacji Titmouse.

Składający się z dziesięciu półgodzinnych odcinków serial będzie miał premierę na platformie Netflix 19 września tego roku.

Źrodło: Netflix