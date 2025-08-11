"Gęsia skórka" od Disney+ anulowana. Czy seria znajdzie nowy dom? 0

Disney+ nie złożył zamówienia na 3. sezon Gęsiej skórki, tym samym po ponad 6 miesiącach od premiery drugiej serii, produkcja ta została przez streamera skasowana. Czy jest jeszcze szansa na kolejne historie z dreszczykiem?

Serial zadebiutował w październiku 2023 roku, a drugi sezon miał premierę w styczniu tego roku. Pierwszy sezon składał się z dziesięciu odcinków z cotygodniowym debiutem nowego epizodu, drugi zaś został od razu udostępniony w całości. Na niego składa się osiem odcinków. Oba sezony przyniosły łącznie 75 milionów godzin oglądania w Stanach Zjednoczonych i 43 miliony godzin oglądania na szesnastu rynkach międzynarodowych. Taka oglądalność włodarzom Disney’a jednak jak widać nie wystarczyła.

Jest jednak jeszcze mała szansa na powrót serialu. Jego producent Sony Pictures Television chce poszukać dla niego nowego domu.

Gęsia skórka swą fabułę opiera na bestsellerowej serii książek dla młodzieży R.L. Stine'a. Na ich podstawie powstał już antologiczny serial z końca lat 90. XX wieku, który do dziś wielu z tamtego pokolenia „jeży włos na głowie” i przywraca wspomnienia.

Produkcja Disney’a również opiera się na pomyśle antologii. Tu jednak nie każdy odcinek opowiadał odrębną historię, a cały sezon. Pierwszy skupił się grupie 5 licealistów, którzy odkrywają mroczne sekrety związane z tragiczną śmiercią nastolatka sprzed trzech dekad. Drugi zaś opowiada o rodzeństwie uwikłanym w mrożącą krew w żyłach opowieść o czwórce nastolatków, którzy tajemniczo zniknęli wiele lat wcześniej.

Źrodło: Dark Horizons